元朗高架行人天橋造價達17億 拖5年無寸進

【本報訊】港府有不少倡議興建的基建項目，拖延多年仍未動工，最終令工程造價受物價飛漲而變得愈來愈貴，甚至淪為大白象工程。其中，元朗連接港鐵朗屏站至教育路以南的高架行人天橋，估算造價高達17億元。該工程由2008年倡議，直至2018年當局於交付立法會財務委員會審議前臨時抽起該議程，距今5年未有下文，但當局仍預算今個財政年度就相關項目多花226萬元。

路署預計開支多226萬元 路政署提交立法會財務委員會文件，指該署就銅鑼灣地下行人街、旺角行人天橋系統，以及元朗天價天橋等工程，於2023至24年度的預算開支為226萬元，但實際工程進展可謂毫無寸進。該署稱，因應該地區的最新發展，包括渠務署建議在元朗明渠的元朗防洪壩計劃及元朗市明渠改善工程的實施安排及對水文的影響，正檢討該項目建議，待檢討完成後，該署會適時諮詢相關持份者。

銅鑼灣地下行人街項目，路政署在2011年4月展開可行性研究，並於同年及翌年做了兩輪公眾諮詢，但因為銅鑼灣區被納入為土木工程拓展署及規劃署進行的「城市地下空間發展：策略性地區先導研究」，該署在2015年至2017年因應該先導研究進一步發展有關計劃。該署指，後來有關的研究地區有數個發展項目，或會對該地區的行人流動模式及步行環境帶來轉變，故該署在2018年再展開研究，檢討擬議的行人隧道系統和探討優化有關建議的各種方案，以制訂銅鑼灣區全面及具連貫性的行人網絡。

旺角行人天橋系統項目，路政署在2013年展開勘查研究，以及於2017年做公眾諮詢。考慮了公眾意見後，該署依據該區的最新發展，包括「洗衣街及旺角東站政府用地發展計劃」，並檢視區內的行人環境、人流及車流和行人流動模式以檢討該項目。