新咪錶故障頻生 手機遙距入錶欠普及

【本報訊】運輸署於2021年起陸續更換全港所有八達通路旁停車收費錶，並於去年1月已完成更換工程，新咪錶支援不同支付系統，包括「轉數快」及利用「入錶易」手機應用程式遙距續錶。不過，當局提供的資料顯示曾多次發生故障的新咪錶及入錶易，迄今收到約1,300宗投訴，而且入錶易使用普及程度不足一半。

不足一半司機使用 運輸署提供立法會財務委員會文件顯示，入錶易推行兩年多以來，駕駛者仍傾向手動入錶或續錶。2021年該手機應用程式累計下載次數為496,851次，截至該年底的入錶交易有1,804萬宗，佔該年所有入錶交易37.6%。該程式於去年累計下載次數雖然升至883,570次，去年的入錶交易有4,648.2萬宗，但仍只佔去年所有入錶交易48.1%，即不足一半司機選用入錶易來入錶或續錶。

該署又指，自2021年1月新咪錶投入服務以來，入錶易曾受流動網絡信號傳輸或短暫系統故障影響的事故有4宗，故障大多在當天修復。另外，截至去年年底，該署共接獲1,270宗有關新咪錶系統故障的投訴，當中2021年有614宗，該年共有1,804萬宗交易，即每10萬宗交易便有3.4宗投訴；去年投訴則有656宗，去年的入錶交易有4,648.2萬宗，即每10萬宗交易便有1.4宗投訴。

當局將預留5,700萬元在新地點安裝新咪錶並提升新咪錶系統，而入錶易維修費用是整個停車收費錶系統的管理、營運及維修合約的其中一環，2022至23年度停車收費錶系統的經常開支約為3,800萬元。