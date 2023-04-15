渡輪擬申大幅加價 議員質疑能否制衡

【本報訊】近期公共交通加風四起。對於新渡輪及港九小輪分別有意申請加價45%和一倍，有議員批評加幅太大，亦擔心當局能否制衡大幅加價的問題。運輸及物流局局長林世雄昨日表示，港府會考慮企業財政情況、客流量和市民負擔能力等元素來把好關。

新渡輪及港九小輪分別向運輸署申請加價，其中新渡輪往返中環及長洲的船費申請加價45%；港九小輪的3條航綫，包括由中環分別往返坪洲、榕樹灣和索罟灣則希望加一倍船費。議員陳學鋒批評加幅過多，而離島居民也無更多選擇，關注港府能否有機制制衡加幅太多的問題。林世雄則指，當局收到有關申請後會努力把關，例如審視有關公司的營運狀況、財務支出、票務及非票務收益和大眾負擔能力等因素。

政界轟幅度驚人 議員田北辰則認為，港鐵可以依據機制進行加幅，惟巴士、小巴等運輸公司則無有關機制約束，令每次加價申請的加幅都十分驚人，他建議當局設立機制。林世雄則表示，每間運輸企業的歷史背景及營運情況也不一樣，不能夠以同一方法處理全部問題。

林世雄在立法會特別財委會會議時表示，本港在復常路上與外間聯繫十分重要，若不能恢復過去的班次及航點，本地競爭力將會削弱。他又指，由機場管理局進行的人力調查已達到最後階段，當局會考慮有關方案，期望最低限度可解決部分問題。他補充指，現時香港國際機場客運量及航班，截至上月底已分別恢復至疫情前的45%及55%。