北部都會區收棕地龜速 何時可建屋

【本報訊】上屆政府於2021年《施政報告》提出《北部都會區發展策略》，包括天水圍、元朗及粉嶺／上水等已發展成熟的新市鎮和其他相鄰地區，並有6個處於不同規劃及建設階段的新發展區和發展樞紐。不過，北部都會區計劃龐大，收地進展卻極慢，加上如何安置現有棕地作業者備受各方關注，環保團體質疑部門執法不力，令公布北都發展計劃後，區內違規開墾的棕地增加不少。

環團質疑部門執法不力 《施政報告》指北部都會區有6個處於不同發展階段的新市鎮和發展樞紐，包括古洞北／粉嶺北、洪水橋／厦村、元朗南、新田／落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮。同時，北都亦將擁有7個跨境陸路口岸，是香港境內港深融合發展和連繫大灣區的重要地區。

不過，政府被質疑龜速收回新界棕地。綠色和平批評政府龜速收棕地，各部門亦以龜速執法，令區內違規非法開墾的棕地「淨增長」超過收地進度；直言當局用的1,600公頃新界棕地數字是數年前的舊數，有機構早前公布的棕地增長調查發現，新界年增38公頃違法棕地，相信屬冰山一角，料現時情況更嚴重。

綠色和平認為，如善用棕地作房屋發展，根本不用以破壞環境的方式在交椅洲填海，不但嚴重影響海洋生態，亦猶如倒錢落海。