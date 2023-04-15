4038萬開位搞鐵路 北都倒錢無譜

收地得零星 規劃未見雛形 港府「畫大餅」倡建北部都會區，但規劃亦未見雛形，區內棕地亦只收得零星，當局已未見官先打80大板，攤大手向立法會「攞錢」開位。運輸及物流局轄下的路政署提交立法會文件指，為統籌及推展各項與北部都會區相關的跨境鐵路項目，建議在路政署下設立專責的北部都會區鐵路辦事處，涉及23個職位，每年員工開支達4,038萬元。文件又指，當局考慮新獨立鐵路綫將引入其他鐵路推展及營運模式的可行性。議員批評當局尚未籌組好「鐵路署」監管鐵路興建及營運，便另起爐灶增設「北都鐵路辦」，做法疊床架屋。

當局解釋，隨着港深西部鐵路（洪水橋至前海）和北環綫支綫進入關鍵規劃及設計階段，而古洞站、洪水橋站和北環綫主綫陸續展開建造工程，將會帶來龐大的額外工作量，超出現有人手可應付的範圍。因此，有迫切需要成立一個專責的北都鐵路辦並相應增加人手。路政署指，在新獨立鐵路路綫，例如港深西部鐵路，港府有空間考慮引入其他鐵路推展及營運模式的可行性，當中涉及新的採購程序和推展策略。

鐵路署未籌組 已另起爐灶 「北都鐵路辦」涉及開設一個首長級薪級第3點的首席政府工程師編外職位，擬議職銜為北部都會區鐵路專員，負責領導該辦事處。當局亦擬開設一個負責港深西部鐵路項目的首長級薪級第一點總工程師編外職位，並開設一個負責北環綫支綫項目的首長級薪級第一點總工程師編外職位。該3個職位分別為期約7年，由財委會批准當日起生效，至2030年3月31日止，涉每年平均員工開支總額約920.7萬元。另外，北都辦另增設20個有時限非首長級職位，涉每年平均員工開支總額約3,118.1萬元。

議員要求考慮引入鐵路企業 路政署亦為北都鐵路辦未來7年的工作制訂關鍵績效指標，其中港深西部鐵路的次階段研究將於明年年中完成，北都鐵路辦計劃於2025年就引入其他鐵路推展及營運模式涉及的新採購程序和推展策略提出建議。就北環綫支綫項目，署方計劃於明年內與深方就深圳段的推展安排達成共識，並展開詳細規劃及設計。另外，2026至2030年期間，該署計劃就北環綫支綫項目展開按《鐵路條例》的刊憲工作和建造工程，並就港深西部鐵路展開詳細規劃及設計和刊憲工作。

議員張欣宇認為當局需思考可否吸引比港鐵經營能力相等或更高的鐵路企業來港，若引入的公司未能優勝於港鐵或與港鐵同級，則難以有正面影響。昨日立法會特別財委會會議上，議員陳紹雄表示港府擬成立「北都辦」，但原本計劃設立的鐵路署仍未處理，質疑會否擱置。運輸及物流局局長林世雄指，港府一直有意成立鐵路署，但北部都會區發展速度較快，當中牽涉的跨境鐵路工作也較繁複，所以建議成立「北都辦」。