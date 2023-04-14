清潔香港路遙遠 鼠患黑點咪手軟

香港鼠患嚴重係市民都知，呢，淨係食環署每年平均收到逾萬宗鼠患投訴，本報亦經常接收唔少老鼠為患街市、屋邨嘅視頻和投訴，由此可見香港確已淪為「老鼠樂園」！食環署現時每隔半年，會喺全港50個監察地點進行一次鼠患參考指數調查，之不過，呢啲調查都係有姿勢冇實際。

呢嗱！申訴專員主動調查食環署滅鼠情況時發現，食環署前線人員有唔少「甩漏」，譬如喺進行鼠患參考指數調查期間滅鼠；放鼠餌時冇開孔，影響調查準確度，尤其老鼠繁殖能力驚人，食環署每半年先進行一次調查，導致數據滯後，加上調查本身有限制，不能反映老鼠實際數目或出現次數。

各位，政府早前滅鼠係威係勢，一時話引入新科技如「氣壓滅鼠器」，一時又「夜視攝錄機」，之後政務司副司長卓永興親自披甲領軍做「清潔大隊長」，打鑼打鼓話新成立「18區夜間滅鼠隊」，又喺多區試用新型T型鼠餌盒，咁又捉多幾多隻老鼠呢？政府表示去年下半年食環署喺全港捕獲約27,000隻活鼠，較前年同期18,000多隻增加約50%，滅鼠工作已取得初步成效云云。政府將繼續與相關界別努力，達致去年施政報告訂下喺今年底前，將鼠患主要黑點數目至少減半嘅工作指標喎！

嗱！喺立法會特別財委會會議上，有議員就指出，將鼠患黑點減半嘅目標可能較為寬鬆，認為應將鼠患減至最低。咁又係噃，滅鼠工作，一刻不能鬆懈，一定要訂下更高標準，這道理孔子講得啱聽，佢話：取乎其上，得乎其中；取乎其中，得乎其下；取乎其下，則無所得矣。是以功夫茶絕對認同要把鼠患減至最低，切勿以為滅多一萬幾千隻老鼠就洋洋自得，呢頭你一手軟，嗰頭老鼠又一窩窩好似雨後春筍咁生晒出嚟啦！

此外，又有議員關注政府使用「老鼠膠板」捕鼠，恐會對其他野生動物如雀鳥造成傷害。據環境及生態局局長表示，要找有效方法應對鼠患，當局做過不同比較，以「老鼠籠」一個月只能捉到單位數嘅老鼠，之但係以「老鼠膠板」一個月則可捕捉到數百隻。而食環署署長亦幫口解釋，指政府只會喺嚴重嘅室內地方放置老鼠膠板，並無計劃於戶外放置。係先至好講吖！殘酷對待動物畢竟會影響香港呢個國際文明大都會嘅形象！香港蟲害管理學會主席就指出，利用老鼠膠捕鼠冇錯有一定效用，之但係呢個方法一直被批評殘酷，歐盟及澳洲等國家開始禁止使用。人家已捨棄香港就當係寶！香港明明係要發展成智慧城市，法院核實疑犯身份嘅技術被指屬「石器時代」，依家捕鼠又硬要咁膠嘅原始方法，係都要令老鼠受盡折磨而死！喺香港做老鼠都要學識豁達睇開啲！