移民潮後遺症多 鴕鳥政策難救火

近年移民潮成為城中話題，開始時各家自掃門前雪，以為與己無關，但移民數量愈來愈多，而且遍及各行各業，對社會影響逐漸浮面，再也不是個別人士的選擇，而是整個香港要共同面對的危機，官僚着眼人才流失，資金流走，有團體提出棄養動物增加，但往往被人忽略的卻是最令人心痛，不少老人家因為子女移民，孤獨地留在香港失去倚傍，「留港長者」已經成為嚴重的社會問題！

許多長者未能跟隨子女移民，衍生一群「留港長者」，調查發現36.6%受訪者有子女在近三年移民，當中63%移民的子女更是長者的最主要照顧者，子女移民對父母身心健康造成負面影響，七成留港長者有抑鬱傾向，風險多出三成半，約四成受訪長者顯示不少令人憂慮的後遺症，包括記憶力變差、經常失眠及減少消閒活動。其中一位83歲婆婆雖然育有6名子女，但自從相依為命的女兒在去年底移民新加坡後，婆婆變成獨居，頓時失去依靠，需要自己處理生活事務，包括自行覆診及繳交雜費，否則隨時斷醫斷水電。

負責調查的機構提出政府應未雨綢繆，為移民家庭預早提供社區支援服務，善用資訊科技支援及培訓，協助「留港長者」適應子女移民後的生活。社會「少子化」與高齡問題已經成為社會計時炸彈及千斤重擔，以往中國傳統觀念還盛行時，「父母在，不遠遊」，大多懂得反哺父母終老，減輕社會負擔，今時今日新一代不需要「啃老」已經很難得，個人主義磨滅孝道，遺下年邁父母遠走他方不覺羞恥，稍有常識都知道多健康的老人家病起來就可以惡化得很快，出外買餸站不穩跌斷骨，起居飲食誰照料？潑出去的水，不能寄望會回頭，這個重擔始終會落在政府肩膀上！

政府高呼要搶人才，不惜簡化「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」的程序，僱主毋須證明本地招聘有困難。高端人才通行證計劃截至今年3月底，已收到逾兩萬宗申請，批准了1.2萬宗，逾9,200人領取簽證準備或已經來港。這些輸入人才或可紓緩人力荒一時，但能夠代替那些移了民的港人，去照顧他們遺下的父母嗎？老吾老以及人之老是理想世界，現實生活中，最終還是要政府來承擔這個責任，可惜香港多年來在安老政策及退休保障嚴重不足，單看強積金怨聲載道、長者等院舍等到死，便可知老在香港不是福氣，而是陷入危機。

人才流失，政府模糊焦點，大事宣揚千方百計招攬人才，對於流失人才的原因卻輕輕帶過，簡直是本末倒置，走了的人不少是精英，在香港有家庭有社會影響性，並非輕易可取代，政府應該先檢討，為何他們有離心，如何留住想走的人？就以醫管局為例，政府每年撥備大量財政預算予醫院管理局，今年所獲的撥款高達909億元，與5年前相比上升近45%，撥款持續年年上升，醫生人手總數出現「不升反跌」，恐怕並非資源問題，而是管理上問題多多，才是導致醫生人手流失的主要原因。管治失當，港人棄城，特區政府若不肯面對現實，繼續用鴕鳥政策去面對移民潮，計時炸彈恐怕會一一爆炸，有沒有能耐去撲熄遍地熊熊烈火？