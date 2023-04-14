笑看天下：黑臉琵鷺也遠走高飛

近年香港大刮移民風，唔單止大量人才流失，竟然連黑臉琵鷺都勁減，唔通佢哋又學人「移民」？是咁的：話說黑臉琵鷺全球數量再創新高，惟覆蓋本港及深圳后海灣嘅黑臉琵鷺，數量卻下跌近兩成。你話係唔係連黑臉琵鷺都唔like香港吖！

由「香港觀鳥會」統籌嘅「黑臉琵鷺全球同步普查2023」顯示，今年全球黑臉琵鷺達6,603隻，為歷年新高，較去年升7.2%，增加咗441隻。報告特別提及今年后海灣黑臉琵鷺只得299隻，係過去10年第二低嘅紀錄，數量較去年減少70隻，下降19%。后海灣自2010年錄得歷屆普查最多嘅462隻黑臉琵鷺後，多年來未見突破，2016年起一直維持於300多隻水平，今年跌破300隻，令人擔憂。

據悉，黑臉琵鷺主要喺后海灣潮間帶泥灘、基圍淺水區，甚至有降水嘅魚塘覓食。之不過，后海灣有近三成魚塘濕地及緩衝區土地由地產商囤積或私有化，令呢啲土地被荒廢及改變用途，該地帶持續面臨生態環境質素退化嘅威脅。反觀台灣繼續是最主要棲息地，全球約64%即4,228隻黑臉琵鷺在該處度冬！好明顯，即係佢哋喺台灣搵到食！而香港要大力發展新界棕地及開發北部都會區，相信唔少濕地未能被好好保護，否則又點會令黑臉琵鷺大減？

正當黑臉琵鷺也遠走高飛，本報頭版報道郊區牛隻被發現「內傷」流鼻血不止，漁護署拖咗一日一夜先將慘慘牛帶走，擔憂佢錯過治療時機！本報「正論」已嚴斥「漁署無好生之德」，冷血對待動物太不仁！胡適講過，看一個民族是否文明，看它如何對待女人和小孩；有人就話，還要看其是否善待動物。然而，漁護署卻被愛護動物人士冠以「漁虐署」之名，諗起都一陣寒風吹過！