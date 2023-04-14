不平則鳴：特赦暴徒是何國安教育

明天是「全民國家安全教育日」，上屆政府在黑色暴亂、「顏色革命」的暴動破壞後，動用千多萬元搞所謂「社會事件」的外判研究，拒承認暴動破壞香港事實，妄圖為暴動暴徒解套。可是，該報告最終沒有發表，立法會必須負責任追究上屆政府亂花公帑，不應束之高閣，當無事發生，否則如何解釋下述連串災難性破壞數字帶出的國家安全在香港是否沒有問題？不需徹查、不需追責、不需懲罰？未諮詢立法會便特赦未交法庭公平審訊的6,000多名黑暴被捕者？

象徵法治香港的立法會，被徹底搗亂破壞大肆侮辱，維修費高達3,900萬元。

集體運輸大動脈的港鐵，被重複火攻、砸毀、水淹和破壞列車及鐵路系統，復修需6億多元，大學站被徹底破壞需要重建的費用未計算在內。

連接港九的紅磡隧道被切斷14日過海交通，紅隧收費站被砸爛燒毀，復修需4,600萬元，隧道費損失2,285萬元收入。

港九新界市區道路都變成巷戰的戰場，路上凡能移動或拆得開的物料都成為暴動路障和巷戰的投擲武器。暴動一年多埋單計數，計有740組交通燈系統被反覆搗毀，維修費4,000多萬元，同時因交通標誌的破壞造成43宗交通意外，82人受傷，其中一組市中心的交通燈系統，竟因毀了修、修了又被毀，前後復修共10次之多。道路安全不可或缺的安全島標誌和87個幫助行人過路的安全標誌被砸毀，輔助行人與車輛安全分隔的鐵欄杆被拆毀55公里，變為暴動的武器，2.2萬平方米的地面行人路磚被掘起作飛擲武器，合計道路安全復修6,800萬元。

請問特首不審結所有暴動被捕者並全予釋放，是否變相鼓勵暴徒伺機東山再起？這是國安教育嗎？