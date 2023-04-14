激濁揚清：亮刀反華 獻花親美

日本外務省發布2023年版《外交藍皮書》，形容中國的外交政策和軍事發展是「最大戰略挑戰」，措詞較去年使用「強烈安全關切」更嚴厲，更首次對中國和俄羅斯軍事關係感憂慮。岸田文雄政府親美反華，對美國獻上花，對中國則亮出刀子，日本的未來教人憂心。

日本人在二戰期間不敵美國，吃了對方兩粒原子彈，死傷無數；太平盛世再獲老美贈予《廣場協議》，導致經濟一蹶不振，失落了30年，美國人對日本是何居心，已是人所共見。反觀中國只是在經濟上取代日本成為世界第二大經濟體，即使日本政客說到中國在軍事上如何不安好心，但北京沒有因為釣魚島問題而給日本放暗箭，中國的爆買遊客過去反而為日本帶來一年逾千億日圓的可觀經濟收入。日本政客對美國大獻殷勤，甘願充當華府反華戰略的亞洲地區爛頭蟀，對中國恩將仇報，這種人妖顛倒是非淆的外交政策，是否愚不可及？

日本作為分別在戰爭上、經濟上，美國與中國的手下敗將，卻出現這種親美反華的思想，據日本精神科醫師和田秀樹分析，「日本人之所以怕歐美人士，那是因為明治時代以後的日本近代化，如政治、經濟、憲法及刑法等近代國家應具有的體制，多半都是向歐美學習的。」即是說日本如果缺乏必要的覺醒，不能明白戰略自主、不應跟隨美國，那麼在自以為已經脫亞入歐的意識下，反華必然是反得最激最烈，以便向美爹表忠。

中日關係結冰除因美國挑撥離間，更基於中日實力此長彼消，日本經濟競爭失利，讓日本政客產生相當大的集體危機感，於是拿中國的外交政策和軍事發展做藉口，表面上講亞洲區內均衡，實際上宣洩自己技不如人的憤恨，日本政客的眼界令人遺憾。