橫眉冷看：看誰更能撐得住

今年初，我是美國經濟的樂觀派，預測全年國民生產總值（GDP）可增1%，但看來這個預測將會落空。或許有讀者會覺得好笑，只增一個百分點也能叫樂觀派，呵呵！是的，因為華盛頓的政客們一味胡攪，今日的美國經濟被弄得猶如爛泥，根本扶不上壁，所以大部分經濟學家都預測美國GDP只能上升0.4%，而我估計有1%，當然該歸類為超級大「好友」了。

可惜，按目前走勢而論，不但我預計的1%無法達到，就連0.4%也難以指望，按美國聯邦儲備銀行內部會議的最新評估，該國很可能會出現經濟衰退。堂堂美利堅國，平素頤指氣使，說要經濟制裁這個那個國家，到頭來，自己國內經濟竟然出現負增長，真是丟人。

反觀中國，自從踏入2023年，經濟迅速復甦，表現一月勝於一月，剛過去的3月份，對外出口增長按原本預計是下跌7.1%，但實際是上升14.8%，結果讓市場喜出望外。3月份中國的貿易盈餘本來估計是400億美元，到頭來卻高達881.9億美元。

看來中國經濟的快車已經重新啟動，怪不得德國、法國、巴西等地的商業代表團，紛紛跟隨他們的國家領袖來華訪問，似乎大家都迫不及待，想趕上新的班車。

當然，中國經濟亦非全無隱憂，近日筆者由廣州乘出租車到深圳，全程約兩小時，司機跟我談了不少內地的情況。畢竟新冠疫情折騰了3年，加上中央致力打擊大型企業的寡頭壟斷，使不少工人下崗失業，部分更是負債纍纍，由此可見，內地經濟也不是一面倒樂觀。不過，正如本欄早前所說，目前是東西方兩大陣營鬥法的年代，在同樣面對艱難環境，誰更能撐得住，不至於陷入衰退，誰便算是贏了。