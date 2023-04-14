龍吟虎嘯：國安案律師應受特訓

《港區國安法》實施兩年多以來，看看律政司的表現、法庭的表現、大律師的表現，就知道《港區國安法》要在香港全面準確落實還有很大困難，將遇到重重阻力。香港司法界的各個環節，都可以在執行力上讓《港區國安法》被扭曲、被阻滯，或一腳踩空。從權力因素來講，《港區國安法》要在香港落地，進入香港「司法獨立王國」，必須有中央和「一國」的權力推動，也即中央全面管治權要實實在在的把香港司法界管起來，要做到「權力垂直」。

香港司法界的「獨立」、「封閉」和「排他性」年深日久，既有制度建構維護，又有「人事體系」，唯我獨尊。現在，中央全面管治權對這兩樣東西都不碰，《港區國安法》只能在「獨立王國」的門外徘徊，雖然大聲呼喊，發出指令，但裏面的人可以理睬也可以不理睬，要執行甚麼，不執行甚麼，怎麼執行，完全由裏面的人說了算，有需要時也可敷衍一下，或耍手段糊弄之！

然而，這個狀況不可以永遠下去，《港區國安法》必須全面準確落實，中央管治權必須把香港司法界管起來，對此，香港的司法制度要改革，香港的司法人員要教育、要改造。

制度改革的重點，是擺正中央和地方、一國憲制和地方法律體系的關係；人事的改造，注重思想教育，樹立國家意識和愛國主義，必須明白世界上沒有「純粹獨立的司法和法律」，任何法律都有國家立場和利益的屬性要求，任何司法人員都不可能是「純粹法律人」，在面對國家民族利益等大是大非問題時，任何司法人員都須站穩愛國立場。

對此，中央和特區政府可舉辦學習班，香港司法人員分期分批學習，考試考核通過方能上崗；涉及辦理國安案的司法人員包括檢控官、法官、律師要上特訓班，專門深造有關國家安全的法律知識，學習內地司法是怎麼處理國安案件的，並通過考核，取得審理國安案的「專門資質」。