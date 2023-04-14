政情：議員返內地 分兩路考察科企
立法會內務委員早前召開會議，指特首將率領全體立法會議員前往大灣區內地城市考察。政圈消息指考察會喺今個月嘅21日到24日。據了解，全體議員會喺21日開完內務委員會會議之後，一齊搭車前往深圳。之後會分成兩組到東莞同佛山考察，屆時會考察科技企業等，最後全體議員會再於廣州集合，並一齊乘搭高鐵返回香港。而據聞，議員可以自行選擇有興趣嘅組別，不過都可能要視乎各組人數再作安排，若有啲組太多人就未必可以畀晒所有有興趣嘅人去啦！
各自組隊到東莞佛山
據悉，全體議員會喺本月21日下晝一齊搭車到深圳同內地政府官員會面，翌日會去視察深圳嘅汽車公司，及後全體議員會分成兩組各自喺深圳視察唔同嘅科技企業，完成考察之後兩組分頭去東莞同佛山進行活動。
而喺第三日，兩組會分別喺東莞同佛山，睇吓內地嘅物流同機械人公司，仲會睇一啲特色景點咁。最後一日，兩組就會喺朝早搭車去廣州集合，一齊會見廣東省官員同進行一系列活動，結束後就一齊乘搭高鐵返回香港。
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