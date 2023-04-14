政情：議員返內地 分兩路考察科企

立法會內務委員早前召開會議，指特首將率領全體立法會議員前往大灣區內地城市考察。政圈消息指考察會喺今個月嘅21日到24日。據了解，全體議員會喺21日開完內務委員會會議之後，一齊搭車前往深圳。之後會分成兩組到東莞同佛山考察，屆時會考察科技企業等，最後全體議員會再於廣州集合，並一齊乘搭高鐵返回香港。而據聞，議員可以自行選擇有興趣嘅組別，不過都可能要視乎各組人數再作安排，若有啲組太多人就未必可以畀晒所有有興趣嘅人去啦！