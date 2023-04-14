政情：政黨開班教地區管治 高官變老師

2019年區議會選舉泛民主派大勝，令唔少地區新人加入咗區議會，但行事作風被外界批評令區議會成為「黑暴基地」。有政黨尋日宣布舉辦「地區治理研習課程」，仲請咗民政及青年事務局局長麥美娟等多名官員授課。但麥美娟要等到地區改革方案出爐先可以教書，梗係喇！政界係咁催佢出檢討結果呀！

參與課程嘅學員需要撰寫一篇文章表明志向，可以喺環境衞生、醫療、房屋、社會福利同交通呢5個範疇，選擇自己嘅學習方向，當學員完成咗整個課程，就要寫一篇2,000字嘅倡議書當做「畢業論文」。議員周浩鼎話有好多扎根地區工作嘅朋友雖然有啲好有經驗，但都有啲係新人，需要加強政治人才喺社區方面嘅治理技巧，包括應對傳媒嘅技巧、政策研究嘅能力同點樣與政府溝通。佢話已有130名學員報名，仲邀請咗包括房屋署、食物環境衞生署、運輸署、社會福利署同衞生署等署長，仲有18區民政事務專員參與授課。

話無關區選部署 被問及呢個課程係咪同部署區議會選舉有關，周浩鼎就話絕對冇關係，單純為培養地區骨幹工作嘅能力，達致地區「良政善治」嘅效果。而該黨秘書長王舜義坦言，喺未完善選舉制度之前，因為議會各黨派爭執，地區幹事冇辦法好容易咁參與地區服務，而呢個課程就好鼓勵地區政治人物同政府或者唔同持份者有良性溝通，希望提升番地區同事嘅能力。