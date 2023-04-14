政情：創科局甩轆 交白卷當回覆

廖長江陳克勤就預算案提問 立法會財務委員會正審議新一份嘅財政預算案，而各政策局亦陸續書面回覆議員嘅提問，但係創新科技及工業局畀建制派正副「班長」廖長江同陳克勤嘅書面回覆竟然係「零」字，一片空白。竟然交白卷，抑話係無字天書？擺明係甩轆喇！陳克勤亦喺社交平台貼文，話「我履行議員職責，唔係故意刁難創科局！乜我條問題好難答咩？」

政府大力推動香港成為國際創科中心，預算案亦投入唔少資源發展。陳克勤就書面提問有關問題，包括咗喺過去3年，政府投入科學園同數碼港支持創新創業嘅資金總額有幾多？喺科學園及數碼港創科培育同加速計劃嘅投資安排係點呀？政府對創新同初創企業嘅投資產生幾多經濟增長同點計成效？同埋有乜指標嚟評估培育計劃嘅成效等。

唔單止陳克勤，就連廖長江都收到無字天書，佢都係提問有關科技園創業培育計劃，以及數碼港創意微型基金嘅申請成功率，同埋科技券審批時間長嘅原因，但回覆同樣係零字。

呢啲問題應該唔難答，就算係未有進展，都可以老實寫幾句交代，甚至可以故技重施，即係畀議員成日鬧嘅遊花園，咁仲可長篇大論咁回應。之但係，今次竟然反高潮，當局嘅回覆係冇回覆，交白卷。

話書面回覆已上傳立會網頁 根據立法會秘書處提供嘅數字，政府共接獲3,519條議員提問，收到最多問題嘅政府部門，創新科技及工業局入咗前5位，有158條，可見議員係好重視創科。點解當局掛萬漏一？點解咁蹺係建制派正副班長得到同一「對待」？睇怕局長孫東要向陳克勤同廖長江解畫嘞！

創科局就解釋，由於係分批回覆議員提問，而依家已經將兩名議員嘅書面回覆上傳去立法會網頁嘞！睇過對兩位議員嘅回覆，確實好詳細，覆陳克勤嘅逾1,300字，而廖長江嗰份回覆都唔輸蝕。

之不過，班議員前晚已收到創科局嘅書面回覆，到咗尋日下晝3點49分先上傳回覆，唔知佢兩個對呢個解釋收唔收貨呢？