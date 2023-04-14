墮虛擬幣騙局 兩女損失3147萬
【本報訊】一名44歲女建築師，於去年6月透過WhatsApp認識一名自稱是台灣建築師及投資專家的騙徒。其後，對方利誘女事主在虛假網站投資虛擬貨幣泰達幣，她誤信認為可以輕易賺錢，遂按照虛假網站的客戶服務指示，於去年6月至今年1月期間，分65次把共約2,450萬元，匯入對方指定的銀行戶口。不過，女事主其後要求取回收益，騙徒即要她支付行政費用。女事主拒絕後，騙徒隨即失去聯絡，虛假網站亦停止運作。女事主始驚覺受騙，隨即報案求助。
另外，執法人員早前接獲一名55歲本地女子報案，指早前於網上平台認識一名男子，對方游說她於網上虛擬貨幣平台投資。受害人不虞有詐，遂於2月11日至3月31日期間，按照一名自稱為該投資網站客戶服務主任的人士指示，先後24次轉帳共約697萬元至對方指定的19個本地戶口。不過，事主其後未能取回款項，並且與對方失去聯絡，始懷疑自己受騙遂報案求助。事件中，事主共損失約697萬元。執法人員經初步調查後，把案件列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。
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