「猜猜我是誰」電騙案 飆逾兩倍

【本報訊】「喂，知唔知我係邊個？好耐冇見啦！」長者需小心提防「猜猜我是誰」的可疑電話。執法部門指近期「猜猜我是誰」電話騙案急升，今年首季錄431宗，佔電騙案72%，較去年同期的130宗升逾兩倍；受害人以60歲以上長者居多。有受害人以為兒子被捕，趕赴銀行提款營救，醒目職員雖加以提醒並通知執法部門，惟受害人「轉場」到另一間銀行提款，後來始知受騙，痛失120萬元。

執法部門表示，「猜猜我是誰」電話騙案佔去年電話騙案54%，自去年第4季起數字明顯上升。今年首季相關騙案有431宗，佔電騙案72%，其中今年一月只錄得84宗，但3月就暴升1.7倍至233宗，升幅驚人。

營救「被捕兒子」 唔見120萬 有「猜猜我是誰」個案損失達120萬元，騙徒冒認受害人兒子聲稱被捕，受害人講出兒子身在外國後，騙徒隨即「打蛇隨棍上」，稱被海外執法機關拘留，要求金錢找律師。受害人信以為真，隨即到銀行提款營救，當時銀行職員發現有異，作出提醒及通知執法部門，但受害人深信不疑「兒子」被捕，堅持提款不果後，竟到另一間分行提款，事後才發現受騙。

至於疫情期間盛行一時的「假冒官員」電話騙案則錄得跌幅，今年首季錄165宗，較去年第4季的384宗，下跌超過57%。其中一名受害人為年近七旬的侯先生，他於去年8月接獲假冒官員的騙徒來電，指控他涉及內地的洗黑錢案，要求他證明自己清白。他依指示交出提款卡號碼及身份證明文件等資料，結果被轉走帳戶內約210萬元的存款。

執法人員指騙徒替侯申請網上銀行戶口後，成功轉走存款。侯亦指自己太掉以輕心，以為對方無提款卡密碼，不能提取其戶口金錢。執法部門針對電話騙案，今年首季已拘捕了220人，呼籲市民謹記「防騙三寶」，包括收線、核實、求助。