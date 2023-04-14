串燒店老闆娘 燒傷逾月不治

【本報訊】筲箕灣一間食肆，於上月8日清晨發生火警，一對姓徐（65歲）及姓余（58歲）夫婦燒傷，當中姓余女東主留醫逾一個月後，至本周二（11日）下午5時58分證實傷重不治。徐氏夫婦在區內經營「印尼沙爹屋」逾20年，售賣串燒食品，贏得街坊口碑，更吸引藝人到訪光顧。

被讚為人親切 街坊惋惜 據悉，該食肆事後一度暫停營業，詎料老闆娘卻傷重離世。在附近經營食肆的梁先生，形容徐氏夫婦為人親切，他指自己曾向二人請教經營之道，對方亦毫不吝嗇指導，令他獲益良多。梁表示，不少街坊對老闆娘的死訊均感突然及惋惜。

火警發生於東大街133至137號東明樓一單位，當日清晨約6時，余婦開爐煮早餐時，爐頭懷疑洩漏石油氣發生搶火和閃燃，余婦全身六成皮膚燒傷，徐護妻心切以毛氈撲熄妻子身上烈燄時，同告臉及手部近一成皮膚燒傷。兩夫婦送往東區醫院治理後，再轉往瑪麗醫院作進一步治療，當日余婦情況危殆，徐則情況嚴重。

資料顯示，沙嗲屋始創於1990年，當時香港開始流行街頭小食，徐氏夫婦看準機會，開始在街頭販賣印尼串燒，並配上秘製沙嗲醬，成功在筲箕灣佔一席位。1998年政府開始打擊街頭小販，徐迫於無奈要入舖，便開始了印尼沙嗲屋的旅程，且一直深受街坊愛戴。