車Cam直擊 九巴甩轆飛砸 鐵騎士險被殺

扭軚千鈞一髮 屯公驚心一剎 巴士甩轆迎頭飛砸，鐵騎士險入鬼門關！一輛雙層九巴，本周一（10日）在屯門公路行駛途中，後轆懷疑突然爆胎，胎殼隨即甩脫滾向路中。有車「Cam」拍下驚險一刻，影片顯示中線一輛客貨車閃避不及，只能「硬食」輾過胎殼，該胎殼被輾過後彈向快線，並迎頭砸向一輛電單車，幸千鈞一髮之際，鐵騎士及時扭軚閃避。其他後至車輛司機紛紛煞掣停車，避免引發一場多車串燒意外。

該段「車Cam」影片長約16秒，顯示事發時間為本周一下午5時49分，地點為屯門公路往元朗方向。當時一輛紅色雙層九巴，沿慢線駛至大欖近轉車站時，右後外轆懷疑突然爆裂，胎殼隨即脫落滾向中線。適時，一輛客貨車正由快線切入中線，司機發現胎殼時已避無可避，只能「夾硬」輾過胎殼。該胎殼被輾過後仍未停下，更飛彈而起飛向快線。

此時，一輛電單車快速馳至，眼見胎殼將迎頭砸向鐵騎士，幸好他反應夠快，及時扭軚避開，胎殼再飛彈至路中分隔石壆始告停下。其他後至車輛司機見狀，均收掣減速煞停車輛，避免撞及胎殼釀成嚴重事故，「車Cam」影片至此結束。九巴回覆傳媒稱，本周一下午5時許，九巴一輛961路線巴士於屯門公路行駛時，車胎懷疑被外物刺穿導致漏氣，及後車胎損毀令胎殼脫落，九巴已嚴肅跟進事件，事件中無人受傷。

大隧口切線車撞翻電單車 另外，昨晨8時許，一輛私家車沿沙田大老山公路往九龍方向行駛，當駛至近隧道口收費廣場對開，姓葉（51歲）女司機扭軚切入左側行車線時，懷疑收掣不及與一輛電單車相撞。姓馬（50歲）鐵騎士人仰車翻，墮地擦傷手腳。

隧道職員聞訊攜急救用品趕至，替受傷鐵騎士初步處理傷口後，再由救護車送院治理；葉女沒有受傷，留在現場協助調查。執法人員替兩車司機進行酒精呼氣測試，確認他們沒有飲酒，正就意外原因及經過展開調查。