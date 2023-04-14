爭產有兩和解協議 霍家入稟求裁斷

【本報訊】已故全國政協副主席霍英東的家族爭產案，於去年初達成第二次的大和解，家族成員間亦簽署一份保密和解協議以解決紛爭。不過就着如何執行協議，霍家再須尋求法庭協助。霍家長房二子霍震寰及三子霍震宇，於前日以遺產執行人身份入稟高院，就應該依從去年簽妥的和解協議、給予長房次女霍麗娜5,900萬元，抑或應依從2012年首次和解時簽署的協議之條款，給予她3,760萬元，尋求法庭裁斷。

霍麗娜可獲5900萬或3760萬

本案申請人是霍英東的遺產執行人霍震寰及霍震宇，答辯人則包括長房的霍麗娜及霍麗勵、二房與三房的成員。據入稟狀指出，遺產執行人就霍麗娜應得的剩餘遺產方面尋求法庭濟助，要求法庭裁斷應依從去年2月簽妥的和解協議，按照麥當勞道龍景樓13樓一個單位連車位的市值計算，從遺產內給予霍麗娜5,900萬元；或應依從2012年8月3日簽妥的首份和解協議，給予霍麗娜3,760萬元。案件編號：HCMP 558/2023