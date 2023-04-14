稱遭挪用名錶名車多個物業 商人妻追討風水師逾2800萬元財物

【本報訊】一名風水師繼早前被商人入稟高院，指他欺騙商人簽「風水文件」而騙走對方物業業權並要求討回後，風水師昨日亦遭商人的妻子入稟高院稱，被其挪用屬於她的名錶、名車及多個物業等，故興訟向該風水師追回相等於該些財物價值的逾2,800萬元。

據入稟狀指，被告於去年1月藉替原告祈福為由，要求原告把價值約405萬元的勞力士手錶及珠寶等財物，交給被告放進黃大仙廟內，事後被告卻沒有將財物歸還；又誤導原告把原屬於原告的3輛共值306萬元的法拉利等名車，交予被告使用，並購入賓利及電單車等3輛共值約150萬元的汽車給予被告；復再誤導原告支付376萬元以購入中港車牌、投資股票及功夫學校等，被告又聲稱要家居裝修及支付助手薪金而向原告借款共16.48萬元，但事後一直未有還款；又誤導原告支付超過1,548萬元購入5個物業給予被告。原告指所有涉案財物均屬原告擁有，要求被告歸還該些財物或向原告支付相等的款項。案件編號：HCA 545,547,548,551/2023