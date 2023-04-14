涉頂包男遭拒保 西九走犯終被捕

臨時囚室換手帶 執法人員受誤導 西九龍裁判法院周一（10日）發生離奇「掉包」走犯案，涉嫌販毒的姓陳男子，於法院內的臨時囚禁室等候還押期間，與一名獲批保釋、涉嫌襲擊案的姓林男子疑交換身份識別的文件及手帶，冒認對方最終成功獲准保釋逃離法院，至昨晚於油麻地被捕。涉案的姓林男子周一被捕，加控誤導警務人員，案件昨於西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官指案情嚴重，將被告收押至5月25日再提訊。

涉案24歲被告林景浩，報稱無業。他在本案中，被控於今年4月10日，在長沙灣通州街西九龍法院大樓2樓A座4號男士警察羈留室內，明知地提供虛假資料，即容許男子陳樹華謊報其身份是林景浩，以誤導警務人員何素強。

控方要求將案件押後，以便讓執法人員進一步調查，以及索取律政司法律意見。控方反對被告保釋，辯方則有保釋申請。裁判官聽罷陳詞後，拒絕讓被告保釋。被告保留每8天保釋覆核權利，將於4月21日再被帶到法庭。

而被告原本涉及的襲擊案，被控一項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他在今年4月9日在旺角福全街富邦大廈一單位內，襲擊一名姓葉女子，據悉葉是其女友，被告在該案應訊後，原獲准以500元保釋，該案現押後至4月24日再提堂。

掉包逃脫第4日 油麻地落網 至於一度逃脫的37歲販毒案被告陳樹華，任職售貨員，於昨晚在油麻地被捕。陳被控販毒及阻撓正當執行職務的警務人員共兩罪，控罪指陳於4月7日在油麻地炮台街73至79號非法販運危險藥物，以及同日同地阻撓在正當執行職務的警務人員，陳在該案應訊後不獲保釋，原定收押至6月2日再提堂。

據早前報道指，陳早前被疑搜出冰毒被捕，周一在法院臨時囚禁室等候還押往荔枝角收押所期間，詢問同一囚禁室內其他人，有沒有人願意跟他對調身份。陳口頭承諾支付兩萬元的「掉包費」報酬，並將妻子的電話號碼給了答應交換身份的人以便事後取酬。陳的31歲妻子亦因涉嫌協助罪犯而在同日被捕，早前獲准保釋候查，須於5月中旬向執法部門報到。案件編號：WKCC 1572/2023