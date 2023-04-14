廚餘回收追落後 將增至棄置量一半

【本報訊】縱使政府推動減廢回收，設多個「綠在區區」等社區回收設施，惟人均垃圾棄置量近年仍不跌反升。有議員質疑大眾日產逾3,000噸廚餘，但回收設施僅能處理當中不足10%，促當局交代廚餘回收的發展策略，並要求加大回收比例。當局則指已參考外地數據，將提升廚餘回收量至1,500噸，即為棄置量一半。

建處理廠 垃圾站設收集點 廚餘佔本港都市固體廢物量約30%。議員謝偉銓昨在立法會特別財委會上稱，港人每日棄置逾3,000噸廚餘，但政府預計回收量本年度僅可達每日220噸，質疑比例甚低。環境及生態局局長謝展寰回應說，其他地方的經驗顯示，廚餘回收量最多只達到棄置量的一半，因此當局計劃建設廚餘處理廠等方式，能建設足夠的處理能力，達到至少1,500噸。

但他坦言，廚餘收集仍面對重大問題，包括改變市民及餐飲業界的習慣，因而推出屋苑廚餘收集等試驗；要擴大廚餘收集量後，才能加大處理應付需求，相信垃圾徵費後，市民回收廚餘的推動力會更大。

環境保護署副署長徐浩光則稱，本港食肆類型眾多，其中街邊食肆較為零散，難以逐間收集，正與食物環境衞生署試驗於4個垃圾站設廚餘收集點，亦將於本月在大埔、元朗餐廳集中的地點設收集廚餘計劃。