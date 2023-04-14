港人福建雲南遇車禍 4死3傷 政府未主動交代 議員促及時公開

【本報訊】在剛過去的清明節及復活節長假期，有港人在內地遇交通意外死亡，經查詢下，港府再發放更多資料，指4月初在福建省及雲南省均發生涉及港人的車禍，兩宗意外共涉及7名港人，4死3傷，其中一名傷者為司機，正在當地受查。港府被指未如往常一樣主動交代涉及港人死傷的內地交通意外，有議員認為當局應在適當保障私隱下，及時公布相關事件，發揮警示作用。

港府日前僅向傳媒表示，正處理一宗港人在福建發生的交通意外，但詳細資料未有交代。經再查問下，港府發言人發放更多資訊，指出香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處於4月初接獲福建省福州市當局通知一宗交通意外個案，一輛由港人駕駛的私家車發生意外，導致4名港人乘客死亡，肇事港人司機則受輕傷。駐粵辦得悉意外發生，隨即派員趕赴當地，為遇事港人及家屬提供適切的協助。該名司機正在當地接受調查。

應考慮知情權及警示作用 另外，入境處於4月初獲悉一宗在雲南省香格里拉市的交通意外個案，一輛由內地居民駕駛的私家車失事，導致兩名港人受傷及兩名內地人死亡。駐粵辦獲悉事件後已派員前赴當地為遇事港人及家屬提供適切的協助。兩名受傷港人，一人已出院，另一人則情況穩定。

港府發言人指，駐粵辦及入境處會繼續與涉事港人及其家屬保持聯繫，並提供協助。惟未有回應為何沒有主動公布相關事件。議員黃國昨日在電台節目中提及上述福建車禍，指事主家屬希望低調處理，故駐粵辦未有主動公布，但他認為應在適當保障私隱下及時公布。黃指出，意外涉及港人在內地自駕遊，港人到內地自駕遊機會愈來愈多，兩地路況不同，在香港有駕駛經驗，不代表能應付內地交通，基於知情權及發揮警示作用，駐粵辦應公布個案。

身為保安局前局長的議員黎棟國就指，以前很多事件是港人參加旅行團，在外地發生交通意外，死亡數字是大的，相關部門通過這些公布，接觸死傷者家屬。而個別求助案件，可能要考慮多些因素，如傷者本身親屬的意願是如何，究竟會否在香港引起深入公眾關注。