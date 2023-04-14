捉一隻老鼠 狂燒逾萬元公帑

【本報訊】港府稱食物及環境衞生署去年引入新的滅鼠方法，包括酒精捕鼠器、鼠膠及T形鼠餌盒等，全年合共捕得逾7.7萬隻老鼠。不過，該署去年度防治蟲鼠服務的整體開支達7.96億，平均每隻老鼠便消耗10,306元公帑。

防治蟲鼠年花近8億元 根據環境及生態局提交予立法會的最新資料顯示，食環署在2022年聘用745名公務員、2,199名外判員工負責防治蟲鼠的工作，其中外判員工數量較2021年減少33人；現時提供服務的承辦商員工則減至2,175名。食環署在建築物放置毒鼠餌113,083次、使用捕鼠器78,148次。

該署去年度亦購入老鼠膠板、T形鼠餌盒已分別花約63萬元及58萬元，而設置熱能探測攝錄機監察系統亦使約389萬元，合供花近逾510萬。防治蟲鼠服務的整體開支去年則錄得7.96億元，按年增加約3,400萬元，並預計2023至24年度的開支會增100萬元至7.97億元。

食環署去年下半年於全港捕獲約2.7萬隻活鼠，按年增加約50%，連同死鼠則累計42,114隻，較去年上半年的35,118隻增加19.92%，即全年消滅合共77,232隻老鼠。若簡單計算，食環署平均捕獲或處理每隻老鼠便消耗10,306元公帑。

食環署稱自2022年底起，針對超過100個鼠患主要黑點策略性滅鼠，於黑點除放置殺鼠劑及捕鼠器外，亦包括填補鼠洞、清掃及清洗街道和後巷、清理垃圾及雜物等，以清除老鼠藏身點和食物來源，以及堵塞老鼠來往的通道，並指工作取得初步成效，主要黑點的情況有所改善。