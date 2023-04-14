議員炮轟 治鼠患未竟全功 削黑點目標寬鬆

去年下半年活捉2.7萬隻 本港鼠患嚴重，政府表示去年下半年食環署在全港捕獲約27,000多隻活鼠，較前年同期的18,000多隻增加約50%，滅鼠工作已取得初步成效。政府將繼續與相關界別努力，達致去年施政報告訂下在今年底前，將鼠患主要黑點數目至少減半的工作指標。惟有議員指現時鼠患黑點有108個，質疑當局所訂的目標是太過寬鬆。

在立法會特別財委會會議上，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指，將鼠患黑點減半的目標可能較為寬鬆，「這些衞生問題其實應該從速解決，為何訂一半不是全部，將黑點消滅？」他認為應將鼠患減至最低。

憂老鼠膠板誤傷雀鳥 而議員葛珮帆則關注政府使用「老鼠膠板」捕鼠，也會對其他野生動物造成傷害例如雀鳥。環境及生態局局長謝展寰表示，要找有效方法應對鼠患，當局做過不同比較，以「老鼠籠」一個月只能捉到單位數的老鼠，但以「老鼠膠板」一個月則可捕捉到數百隻。他又指當局有操作指引以減少對其他動物的影響。

而食環署署長楊碧筠則指，政府只會在鼠患嚴重的室內地方放置「老鼠膠板」，並無計劃在戶外放置。她稱要消滅老鼠並不容易，政府首次確立滅鼠指標，會向着將鼠患黑點至少減半的目標前進。她又補充，現時每年有兩輪全港滅鼠行動，每個為期10星期，每兩輪之間亦有小區滅鼠行動，每個維持8星期，亦即一年52個星期中，當局36個星期都有積極行動去滅鼠。

謝展寰 楊碧筠