趙家賢稱民動退初選按金 沒考慮延至預算案後

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，案件昨於西九龍法院續審。被告之一的民主動力（下稱民動）前召集人趙家賢續作供，並接受沒有法律代表的大律師劉偉聰盤問。趙指，他們打算待官方選舉結束，便發還初選選舉按金予參選人，沒有思考過將退錢程序延至財政預算案推出之後。

本案被告之一的劉偉聰，昨親自盤問趙家賢時，問及由民動設計的初選選舉按金收據。趙指，如果官方選舉沒有延期，而候選人沒有違反協調會議中的共識，那民動將會在官方選舉後，即約9月中發還一萬元按金。劉問趙，會否安排在第一次財政預算案提出後，才發還按金。趙坦言沒有思考此點。趙又強調，民動負責承辦初選，初選投票結束後亦會協助做正式選舉前的民調，至於後續工作民動並無角色。