入境處赴內地多間大學辦招聘講座 鼓勵畢業回港貢獻 反應熱烈

【本報訊】為向在全國各地升學的香港學生宣傳招聘訊息，鼓勵畢業後回港作出貢獻，入境處表示，港府駐京辦及其他經貿辦入境組將在所在城區舉行一連串的招聘講座，介紹入境處的工作機會，有關講座主要是宣傳性質，按照現時計劃，於本年的4月至5月舉行。打響頭炮是於本月7日於北京大學，以及本月11日於上海復旦大學及成都西南財經大學舉辦的招聘講座，講座反應熱烈，吸引多名在內地升學的香港學生參與。

入境處指，入境事務主任及入境事務助理員兩個職位非常歡迎對社會有承擔的年輕人加入。港府駐內地辦事處入境組的宣傳工作一直都得到各省市相關單位的大力支持，入境處希望借此優勢，透過駐北京辦事處、駐上海、廣東、成都及武漢經濟貿易辦事處所在的城區舉辦連串招聘講座，向正就讀於內地院校的港人介紹及推廣入境處的工作機會。

6月將刊招募廣告 各駐內地辦事處入境組的招聘講座主要是宣傳性質，有意報名投考入境處的香港青年，需留意處方將於本年6月刊登的招募入境事務主任的廣告，並於訂明的接受申請期內報名，而入境事務助理員則全年接受申請，身處內地的港生可透過網上遞交申請。詳情可瀏覽香港入境處的網頁。