去年接4667宗虛假商說舉報

【本報訊】違反《商品說明條例》時有發生，當局早前透露，本港過去10年涉及《商品說明條例》的投訴逾11.4萬宗，分別來自海關、通訊事務管理局辦公室及消委會。議員梁熙早前就特別財務委員會作出書面查詢，問及政府去年海關執行有關條例的抽查數案和檢控數字。政府回覆表示，在2022年間海關就《商品說明條例》作出4,082次抽查，當局又指出，去年接獲最多的罪行類別為虛假商品說明共有4,667宗，檢控個案為47宗。其次則為不當地接受付款共有1,103宗，但僅有一宗檢控個案。

至於接獲最多投訴的類別為餐飲旅遊，共有1,042宗，可跟進的有20宗，有17公司或人數被檢控，14人被法庭定罪；其次則為美容和健身，分別接獲379和211宗投訴，最少為裝修，有192宗。

餐飲旅遊投訴最多 餐飲旅遊比起第二多的美容多出約3倍。而2022至23年度，負責執行該條例的執法人員有231人，開支約為1.34億港元。有關人手、薪酬及設備開支，當局則指難以分開量化。