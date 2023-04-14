渣馬明年1‧21舉行 亞洲錦標賽同場

【本報訊】渣打香港馬拉松2024定於明年1月21日（星期日）舉行，同場更會進行第19屆亞洲馬拉松錦標賽，近45個亞洲地區及國家的頂尖跑手將前來參戰，與本地跑手同場競技。兩年一度的亞洲馬拉松錦標賽選址香港復辦疫情後的首屆賽事，亦是第5度選擇香港作為比賽地點，說明香港在馬拉松賽事及國際盛事上擔當重要角色，並得到國際體壇的認同。

香港田徑總會主席關祺表示，非常榮幸相隔8年後再獲邀主辦亞洲馬拉松錦標賽。大會選擇在1月舉辦是次大型賽事，一方面提供充足的時間吸引更多國際跑手前來參賽，同時希望清涼的天氣有利創造佳績，提升水平，令賽事更精彩，氣氛更熱烈。

渣打香港馬拉松是世界田徑聯會認可的金級道路賽，亦是本港M品牌大型國際體育盛事，一直備受海外和本地跑手歡迎。亞洲馬拉松錦標賽同場舉行不但增添了國際色彩，更鞏固了香港作為國際盛事之都地位。剛於2月舉行的第25屆渣打香港馬拉松為疫情後首個大型體育盛事，吸引接近3.5萬名跑手參與，出席率為歷年之冠。