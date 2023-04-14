長洲搶包山 下月底復辦

【本報訊】闊別3年的長洲搶包山比賽將於下月底長洲太平清醮期間復辦，屆時參賽者將登包山摘取平安包。今屆賽事有200名參加者參與選拔，均須接受搶包山訓練。主辦單位之一的康樂及文化事務署下周日將於長洲北帝廟遊樂場足球場，為健兒舉行攀爬包山及防墮安全訓練。

參賽名額200個 長洲「包山嘉年華」即將展開，當中壓軸的搶包山比賽分為訓練、選拔賽及決賽3個階段，分男、女子組，共提供200個參賽名額，他們均需於下周日接受中國香港攀山及攀登總會提供的搶包山訓練，包括器材裝備及使用方法介紹、安全守則講解、基本攀爬技術教授和練習，期間攀總教練亦示範攀包山技術及安全措施。健兒須懂得正確及安全使用器材，並於指定時間內完成訓練及練習，以頂繩和防墮器爬至包山架指定高度。

參加者再於本月30日參與選拔賽，考驗其速度與技術。成績最佳的12名參加者才能進身決賽，於下月26日晚上11時半登包山作賽。決賽將要求健兒指定時間內摘取包山上的平安包，不同範圍的平安包分數不同，得分最高的男女健兒將獲勝，累積取得任何3屆比賽冠軍的男女健兒，將成為「王中王」或「后中后」的得主。

另外，包山嘉年華2023活動亦會設有攀爬嘉年華，包括攤位遊戲、手工藝製作、綜合表演、攀爬示範及同樂、學童填色及繪畫比賽作品展等，令市民感受攀包山的樂趣。