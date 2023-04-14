下周四穀雨可賞日偏食

12時34分開始 惟或多雲有雷雨 本港下周四，除是廿四節氣的「穀雨」之外，更將上演罕見天文異象「日偏食」！是次現象將在當日下午12時34分開始至下午1時16分結束。天文台表示，大部分面向西南方而沒有障礙物的地點都適合觀賞是次天象。不過，天文台預測當天本港大致多雲有雨，兼有雷暴，市民要欣賞天文奇景需要碰碰運氣，錯過了要等多5年才再有機會看到。

是次日食原為「全環食」，由於中心點位於赤道以南，愈靠近中心點，日食食分亦會愈大，故只有部分地區可見到日全食或日環食，全港多區都可觀測到。本港東南部地區可觀賞到的日食時間較長，市民可考慮前往九龍東或港島東等地區，包括石澳泳灘、赤柱正灘及小西灣海濱花園等觀看。市民亦可通過網上直播觀賞是次日食過程。

不過，由於是次日偏食的食分只有0.028，即是食甚時，太陽只有2.8%的直徑會受月球阻擋。由於食分較少，太空館建議觀測者可使用望遠鏡觀測是次日食，並提醒期間必須使用專門的太陽濾光設備，切勿直接或使用不當方法觀看太陽。

下次日偏食要2028年 下次本港再次出現「日偏食」則要等到2028年7月22日，故市民若錯過了是次日食需要等多5年才可再看到。

根據天文台9天天氣預報，下周四市區氣溫介乎攝氏23至26度，顯著降雨概率為中，即有45%至54%機會當日本港廣泛地區降雨，並且雨量累積達10毫米或以上。當日天氣大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

至於本港未來數日天氣情況，天文台指影響廣東沿岸的偏東氣流會在今日緩和，而一股偏北氣流會在未來一兩日為華南帶來驟雨，隨後較乾燥的大陸氣流會在周末期間為該區帶來大致晴朗的天氣。天文台預料受偏南氣流影響，下周初廣東沿岸有幾陣驟雨，而一道低壓槽在下周中至後期為華南帶來不穩定天氣。

今日市區氣溫介乎攝氏22至28度，部分時間有陽光；而明日初時大致多雲及有一兩陣驟雨，下午部分時間有陽光，局部地區能見度較低。隨後兩日天氣大致天晴，但由下周二起連續5日均會下雨。