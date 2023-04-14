和合石哥連臣角龕位 下周一截止申請

【本報訊】食物環境衞生署提醒有意為先人申請編配粉嶺和合石靈灰安置所第6期或東區哥連臣角新廈靈灰安置所新建可續期骨灰龕位的人士，須盡快在4月17日截止日或之前提交申請。

共提供近兩萬龕位 食環署表示，在是次龕位編配中，和合石靈灰安置所第6期可續期骨灰龕位共有8,161個，當中包括8,000個標準龕位（4,000個禁香龕位及4,000個非禁香龕位）及161個大型龕位（82個禁香龕位及79個非禁香龕位）。而哥連臣角新廈靈灰安置所可續期骨灰龕位共有10,104個，包括10,000個標準龕位（5,000個禁香龕位及5,000個非禁香龕位）及104個大型龕位（52個禁香龕位及52個非禁香龕位）。

市民可瀏覽食環署網站了解有關骨灰龕位編配安排的詳情、網上申請或下載申請表格，或到食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處、各分區環境衞生辦事處及民政事務總署各區民政諮詢中心索取簡介單張及申請表格。該署鼓勵申請人透過網上申請，避免郵遞延誤或無法派遞。若申請人是為先人申請火葬服務的同一人士，經「智方便」遞交網上申請則毋須夾附所需文件副本，更加便捷。