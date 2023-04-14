全港10.8萬間劏房 油尖旺最多

【本報訊】劏房租務管制條例實施逾一年，一直被質疑無法打擊劣質劏房市場。房屋局昨日回覆立法會特別財務委員會議員質詢時提到，全港有10.8萬間劏房，較早前公布的數字再微升。執法方面，差餉物業估價署識別了1,308宗有關「劏房」業主涉嫌違反劏房租管條例的個案，惟最後僅完成檢控兩名違反條例的劏房業主。

屯門面積最細 不足100呎 房屋局提到，根據《2021年人口普查的結果》，全港有10.8萬間劏房，較早前公布的中期人口統計的10.7萬間微升，當中油尖旺以26,266間佔最多，其次則為深水埗有22,371間。而劏房單位面積方面，屯門區的單位面積中位數為全港最細，只有不足100平方呎，其次東區、灣仔、中西區、元朗區、北區和大埔區劏房，一般面積為110平方呎。

而根據資料顯示，劏房戶的家庭入息中位數升至月入約1.5萬元，較同期全港入息中位數約2.8萬元低近一半。劏房家庭的收入中，中西區的中位數以2萬元稱冠，其次則是灣仔區，家庭入息中位數亦達1.96萬元。

至於執法方面，差餉物業估價署就1,274宗主動識別的個案及34宗投訴個案，已分別完成處理當中的852宗及27宗。惟就全部1,308宗個案而言，該署僅完成檢控兩名違反條例的「劏房」業主，相關業主已被定罪及判處罰款。目前差估署正就另外496宗有關表格AR2的個案向有關業主發出警告信。截至今年2月底，差估署已進行104次主動巡查行動，造訪了各區約3,800個劏房戶，當中包括86次聯同水務署進行的行動，涉及約3,400個劏房單位。