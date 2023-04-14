政府更改16土地分類 恐變棕地

【本報訊】城市規劃委員會今日將審議有關「擬作露天儲物及港口後勤用途」的規劃申請。不過，有環保團體發現當局將16幅「不會優先考慮改劃」、「或通常會否決申請」的土地，重新分類為「或從寬考慮改劃申請」的土地，共涉321.4公頃。環團認為修訂意味改劃這些土地作棕地的門檻將大大降低，部分用地更靠近海岸保護區，或令不少土地更容易被先破壞、後再改劃成棕地，將違規破壞活動合法化。

環團憂棕地擴散亂象惡化 根據文件，當中位於深灣路的用地，緊貼北部都會區擬作海岸保護公園的海岸保護區，該地帶曾被揭發有違規發展執法紀錄。綠色和平指出，當局未有修復或兌現擴大濕地的願景，反先合法化本屬違規的棕地破壞活動，進一步惡化棕地擴散的亂象。

城規會亦審議市區重建局九龍城衙前圍道／賈炳達道發展計劃，並有居民代表參與會議申述。不過，部分居民對重建計劃不滿，要求向市建局爭取更好的收購流程和安置，包括延長交吉期至一年、延長「相關費用津貼實報實銷」時間及增加居民親身表達意見平台等。