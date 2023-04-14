北部都會推展緩慢 政府補鑊設統籌辦

北部都會區推展速度未如理想，不論市民等上樓，或是正等待創科用地供應的業界均「等到頸都長」。發展局局長甯漢豪昨日出席立法會特別財委會時指出，為加快推進北部都會區發展，政府將在短期內就區內旗艦創科項目「新田科技城」規劃進展，展開諮詢，亦正籌備成立北部都會區統籌辦事處，以配合區內的發展。

推售5工業用地 建多層大樓 甯漢豪表示，正籌備成立北部都會區統籌辦事處，以強化區內的治理體系。另為配合發展，甯指將在今年內開始陸續招標，推售3幅位於元朗，以及兩幅位於洪水橋的工業用地，以發展多層現代產業大樓，預計可提供約72萬平方米樓面面積。

此外，發展商須將當中三成樓面面積交予政府，以容納受清拆影響的棕地作業者，作重置用途，並在今個月底會進行市場意向調查。甯漢豪強調，當局期望能盡快覓地興建更多多層大樓，以重置棕地作業者，釋出更多棕地作新發展。

稱交椅洲填海 為助重建調遷 而本港「高齡」大廈問題持續惡化，根據最新立法會財務委員會的文件顯示，截至去年底，油尖旺仍是高齡樓重災區，50年樓齡以上舊樓達1,715幢，其次為九龍城及灣仔區，50年以上舊樓分別有1,523及1,300幢。而全港50年以上的高齡舊樓總數已達9,624幢；樓齡達40年至49年的亦有7,940幢。

議員陳學鋒指出，由於現時樓齡30年或以上的舊樓有逾兩萬幢，且大都集中在市區，不少市民擔心樓宇安全；並指出現時各類復修或重建計劃均明顯追不上舊樓的增長速度，要求政府善用交椅洲人工島填海的土地，作為舊區重建的支援。甯回應時指，交椅洲人工島填海的其中一個目的，是希望為港島及九龍的舊區重建，提供調遷空間，但現時未去到具體如何落實，細節要再考慮才能公布。

此外，已實行3年的土地共享先導計劃，甯漢豪坦言，至今收到的申請不多，對於有議員要求將計劃常規化，她指先導計劃將在下月底才完結，當局只傾向將計劃延長；並指當局不希望有心參與計劃的土地業權人「歎慢板」，計劃不能延期太久，當局會在5月底前有正式公布。