建築業缺人高達20% 促港府設法挽人才

【本報訊】本港百業面臨人手嚴重短缺，香港建築師學會會長陳澤斌表示，業界預測長遠職位短缺高達20%，認為港府除了搶人才，更應設法挽留人才。至於有傳港府考慮准許建造業輸入外勞，他持觀望態度，冀港府同時保障本地工人生計，且重視地盤安全。

加快落實精簡程序 陳澤斌表示，本地建築及建造界專才現時工時過長，涉及多個原因。例如土地供應及建築工程的相關法定程序過分煩瑣，虛耗大量資源及時間，他認為當局應加快落實精簡程序。

其次，港府工程投標以「價低者得」方式主導，加上顧問費長期嚴重偏低，以致業界在招聘工作上較保守，間接增加工作量。學會建議，港府工程的遴選機制應考慮顧問公司的創意及專業水平為主，亦有助提升工程的設計質量。

輸入外勞方面，陳澤斌認為業界人手老化問題存在多時，呼籲港府考慮輸入外勞時須關注本地工人生計，在追求建築速度和工人生計兩者之間取得平衡。對於近期有地盤出現安全事故，他擔憂外勞對香港地盤不了解而產生意外，強調當局須保證工人有充足培訓，保證工業安全。