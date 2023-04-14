航空業急需補血 引外勞盼鞏固國際樞紐

【本報訊】隨着本港復常之路展開，假期機場更是人頭攢動，但航空業界人力資源嚴重短缺，急需補血。議員易志明昨聯同多個航運及交通工會召開記者會，指現時業界欠缺25,000名員工，建議政府制訂措施包括引入外勞、調整租金及加強培訓本地員工，以配合未來機場發展，鞏固本港國際樞紐地位。

機場需填補近10萬空缺 易志明表示，隨着本港人口老化，疫情以及數年前社會運動導致的人口流失，勞動人口持續下降，現時航空業欠缺25,000名員工，隨着第三條跑道落成，機場未來急需填補近10萬個職位空缺，而航空服務業則面對30%至40%人手短缺。

此外，營運開支包括機場租金高企，工會稱，縱使招聘力度加強且薪酬待遇不斷調整，航空各企業在面對持續上漲的租金等，無法利用有限資源專注招聘人才。而香港國際機場航空公司委員會主席李俊霆坦言，人員流失變相加重現有員工的工時與壓力。

而對於技術人員的流失，工會則形容難以回聘離職的同事，更因聘用條件不夠吸引而難以回聘，例如交通費昂貴，需晝夜輪班且戶外工作，相比白領優勢漸失，而技術人員老化，後繼無人，更令工作開展雪上加霜。

考慮內地航空業界人才較多，工會建議政府引入外勞，增加工作簽證配額，同時加強培訓本地專才，提供技能和職能培訓。容許外勞即日往返，例如考慮通過港珠澳大橋或海上船隻，接送內地勞工到機場禁區工作，毋須入境香港。更希望當局提供資助以挽留並吸引本地員工。