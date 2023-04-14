高才通2萬申請批1.2萬 逾9200人半年內赴港

勞福局：擬包括更多內地院校 「高端人才通行證計劃」曾接納於內地有犯罪紀錄的科學家賀建奎申請來港工作，並一度批出簽證。該計劃推出至今約3個月，收到逾兩萬宗申請，獲批接近一萬二千宗，已有逾9,200人領取了簽證，準備半年內赴港或已來港。勞工及福利局局長孫玉菡指計劃受歡迎程度超出預期，現正中期檢視計劃，考慮擴大合資格大學名單範圍，引入更多內地院校畢業生。

港府於去年底推出多項「搶人才」措施，其中俗稱「高才通」的高端人才通行證計劃容許年薪逾250萬元，或合資格全球百強大學畢業生毋須事先獲聘用，亦可來港發展。

孫玉菡昨日向傳媒表示，截至今年3月底，該計劃共收到逾兩萬宗申請，獲批接近一萬二千宗，而申請數字一直以平均每日200宗以上平穩上升，形容受外地人才歡迎程度遠超預期。

近八成獲批人士40歲以下 孫提到，兩萬份申請中，過半申請人為擁有至少3年以上工作經驗的百強大學畢業生，而具少於3年工作經驗畢業生則佔27%，高薪類別申請人亦約佔22%。他形容該3類申請人的比例平穩，逾70%申請人為高薪人士和具較多工作經驗。獲批的申請中，30歲以下約佔一半，40歲以下更接近80%，逾9,200人領取簽證，已經來港或準備半年內赴港。

高才通下高薪類別申請人連同受養人一併申請的比率較高，平均每名申請人帶1.46名受養人。孫透露，計劃至今批出約8,300個受養人簽證，他們將與申請人一同赴港。

孫又指，高才通申請人與其家人也會成為社會一分子，為香港貢獻。他又稱內地高校發展迅速，除了吸納入選百強大學的內地院校畢業生，亦會參考國家權威性高校名單，透露正中期檢視計劃，包括考慮引入更多國內外優質學府的人才。

早前高才通計劃曾引來熱議，曾因「基因編輯嬰兒」事件，在內地非法行醫罪成並判囚3年的內地科學家賀建奎，其今年2月初獲批准以計劃到港。賀當時計劃在港從事與罕見遺傳病基因治療相關的科學研究工作。不過，原稱高才通毋須申報刑事紀錄的勞福局，其後要求申請人須申報紀錄。賀於該計劃下取得的簽證亦被當局宣布無效。