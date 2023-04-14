醫健：職場健康：推動職場健康 保障僱員身心

僱員的健康與安全相輔相成，關注員工的福祉和建立健康愉快的工作環境，除了可以保障員工健康，有研究顯示在工作間推廣健康，還能提高公司生產力、減少工作意外、病假，並有助機構挽留人才。近年各行各業都積極推動職場健康，除關心常見職業病如肺塵埃沉着病和職業性失聰外，更發揮創意在工作場所推廣健康飲食、體能活動及心理健康，致力保障員工身心健康。

職業安全健康局與勞工處、衞生署、肺塵埃沉着病補償基金委員會及職業性失聰補償管理局合辦的「職業健康大獎分享會暨頒獎禮」將於2023年5月5日（星期五）於香港會議展覽中心舉行，藉以嘉許在推動職業健康方面有傑出表現的機構。當日將公布及頒發各個獎項，並由得獎機構分享最佳實務經驗。大獎共分為4個組別：

1.「好心情＠健康工作間大獎」表揚在工作場所推廣健康飲食、體能活動及心理健康的機構。

2.「職場精神健康大獎」是今年特別新增，表揚在推動精神健康友善工作間方面有傑出表現的機構。

3.「預防肺塵埃沉着病大獎」表揚在工作場所推行有效的預防肺塵埃沉着病措施，有積極計劃及傑出成就的機構。

4.「聽覺保護大獎」表揚在工作場所控制噪音及保障員工聽覺方面有積極計劃及傑出成就的機構。

分享會暨頒獎典禮現正接受報名，敬請各界踴躍參與，借鑑各得獎機構的推行經驗，一同提升本港職業健康水平！

日期：2023年5月5日 （星期五）

時間：上午10時至下午5時正 （上午9時30分開始登記）

地點：香港會議展覽中心演講廳一及二

講者：第十八屆職業健康大獎入圍機構

費用：港幣$100 （包括茶敍）

查詢：余先生 3106 4348 / ohaward2022@oshc.org.hk

截止報名日期為2023年4月21日（星期五），歡迎報名參加。

職業安全健康局

www.oshc.org.hk