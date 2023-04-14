胸口痛求診法國醫院 男子被診斷感冒 兩周後亡

【本報訊】一名男子於4年前因胸口痛前往聖德肋撒醫院（又稱法國醫院）求醫，期間醫生疑聲稱死者未有大礙，亦被指態度欠佳，向死者妻稱「貴就唔好住！」死者當日回家後出現抽搐，之後更失去知覺，最終兩星期後死亡。死因庭昨就該宗死亡事件展開聆訊，死者妻子出庭作供。

死者妻作供 醫生態度惡劣 死者呂培常，終年52歲，生前任職裝修工。研訊由5名陪審員審理。死者妻子楊婉綠供稱，2019年12月17日凌晨12點許，死者於家中感到胸口痛，她陪死者前往法國醫院求診，到達後由姓朱醫生負責診治。朱審視心電圖後，稱死者身體狀況沒有問題，但有感冒，因此需要入住單人病房，住院費為每晚3,900元。楊問有沒有更便宜病房。

楊續指，朱曾向她稱「貴就唔好住」、「有（醫療）保險嫌咩貴」及「無咩事（死者），住就住，唔住就返屋企」。接着，朱確認死者屬感冒，並撰寫轉介信及處方藥物給死者。她和死者於凌晨2時許返回住所。之後，死者出現抽搐，被送往伊利沙伯醫院急救，最終於2020年1月3日宣告不治。案件編號：CCDI-474/2020