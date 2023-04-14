59歲婦摘食野芋疑中毒

【本報訊】一名59歲女子昨日在住所附近採摘野生芋頭並進食後，隨即出現口腔灼熱、嘴唇腫痛和喉嚨不適等病徵，臨床診斷為懷疑草酸鈣針晶體中毒。衞生署衞生防護中心正在調查，並提醒市民切勿採食野生植物，留意含草酸鈣針晶體的蔬菜，慎防誤食海芋中毒。

口腔灼熱 嘴唇腫痛 個案涉及一名59歲女子，她昨日在大埔的家居進食野生芋頭後，隨即出現口腔灼熱、嘴唇腫痛和喉嚨不適等病徵。病人同日前往雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求診，其後入院接受進一步治療，現時情況穩定。臨床診斷為懷疑草酸鈣針晶體中毒。衞生防護中心初步調查顯示，病人進食的野生芋頭昨日在住所附近採摘，調查仍在繼續。

外形似芋頭 勿誤吃 芋頭是配製菜式和甜品的常用食材。然而，一些外形類似芋頭的植物含有毒素，例如海芋，誤食會引致中毒。誤食含草酸鈣針晶體的植物會刺傷和刺激皮膚及黏膜，如舌頭、口腔與嘴唇麻痹和灼熱，以及舌頭或嘴唇腫脹。進食意外混有含草酸鈣針晶體植物的蔬菜亦可能引致食物中毒。

另外，食物環境衞生署食物安全中心昨日公布，透過恒常食物監測計劃，從中環一新鮮糧食店抽取的鯇魚樣本，驗出含孔雀石綠，含量為十億分之零點八。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其停售有關產品。中心正追查有關產品的來源和分銷情況，若有足夠證據，中心會提出檢控。