公院設施連番破爛 醫管局：3個月內交報告

【本報訊】公立醫院近日事故頻生，議員馬逢國稱關注公院不時有儀器損壞，近期一連串的事故中，有多少醫護因此受傷。

醫院管理局行政總裁高拔陞昨日表示，針對倒塌事故成立的檢討委員會，將於3個月內出報告，會再作匯報及提出建議。他重申局方對事故非常重視，以往依賴承辦商做定期檢測及維修，相信未來善用科技，可有助檢查設施。

冧天花危及醫護安全 議員陳凱欣指出，除了近日曝光的「冧天花」等安全問題，過去亦有不少醫護反映醫管局內部過多行政、報告工作，徒添前線醫護人員工作壓力亦無助改善服務，質疑當局若連工作環境安全都未能確保，如何令醫護等工作人員安心工作。

高拔陞又指，局方已加強檢視手術室設備，特別是懸掛儀器，聯合醫院早前因有手術燈跌下而一度暫停的服務已回復正常。而早前公布成立的檢討委員會會在3個月內完成檢討，屆時會作匯報及提出建議。

至於公院出現的石屎剝落事故，高拔陞指，醫管局不少樓宇設施已相當舊，有100多座樓宇是超過50年歷史，亦有100座是30至50年，所以會檢視檢測的繁密程度或深入程度。檢討專家委員會亦會就此提交建議，初步想法是善用科技檢查設施。