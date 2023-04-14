議員斥醫局管理不善 人手荒不因缺錢

年袋909億升45% 薪酬環境士氣未正視 政府每年撥備大量財政預算予醫院管理局，惟服務似乎一直未見改善，醫護人手緊張亦是常態。根據立法會特別財委會資料顯示，醫管局今年所獲的撥款高達909億元，與5年前相比上升近45%，但管理上卻問題多多，醫生人手流失問題嚴重，2021至22年共有442名醫生流失。

根據當局回應議員陳凱欣的答覆，雖然2021至22年度，醫管局錄取超過550名新醫生，但同期離開公立醫院的醫生也高達442人，加上退休醫生，該年度各聯網的醫生人手總數「不升反跌」。她直指「年年都有增加資源給醫管局去處理人手問題，但結果都不如理想。」

跟進減少專科門診輪候 陳凱欣關注除了移民潮，會否因醫管局的管治問題導致人手流失。公立醫院的問題不能靠錢去處理，例如人手問題除了牽涉薪酬待遇，亦牽涉士氣及工作環境不佳等，她希望醫務衞生局正視醫管局的管治問題，在批出大筆公帑支持醫管局運作同時，必須確保額外增加的資源能夠用在醫護及病人身上。

署理醫務衞生局局長李夏茵回應說，醫衞局與醫管局每月都有定期會議，當局亦有要求醫管局定期提交相關數據檢視醫管局各方面的績效，包括招聘、人手流失等。而除了前線人手流失，管理層同樣有流失，當局會適時跟進，並嚴肅跟進醫管局的管治問題，其他跟進包括醫管局承諾減少專科門診的輪候時間等。

海外招聘者毋須懂粵語 醫管局行政總裁高拔陞表示，招聘醫生已不再要求對方必須識得廣東話；早前到海外招聘時，亦有外國朋友不識廣東話，他們都表示有興趣來港工作。相比語言能力，醫管局更重視醫生的醫療知識及技能。現於醫管局工作的有限度註冊醫生，也有人完全不會說廣東話，而工作表現仍屬理想。

另外，議員張宇人建議容許到公院工作的私家醫生有扣稅優惠。李夏茵稱，當局有考慮相關提議，希望可以有更多人手服務市民。