倘遇緊急情況 逾半受訪長者冇人幫

【本報訊】本港人口持續老化，有調查發現，逾40%長者指平時無人探訪，倘遇上緊急情況時，逾半受訪者更稱未能及時找到人援助。調查機構建議，港府應盡快引入新的樂齡科技，例如智能家居提升長者醫療服務；地區團體可透過定期上門探訪和物資援助，鼓勵長者參與社區活動，緩解社區孤立。

去年深水埗區約有8.36萬名65歲或以上長者，滬港社團總會等地區團體上月招募2,000多位義工，上門探訪約一萬名長者，期間並訪問3,425人。

調查顯示，20.5%受訪長者最希望有家居清潔服務，其次是家居維修服務，佔19.7%；緊隨是伙食安排，佔13%。調查同時發現，在發生緊急情況時，52.7%受訪長者指無人能及時施以援手，而38.7%長者指緊急聯絡人為其家人，情況令人憂慮。

團體倡引入樂齡科技 滬港社團總會會長關百豪指，隨着社會人口老化比例愈來愈高，以及對醫療服務人手需求急升，建議社區基層服務盡快引入樂齡科技。他稱，根據新冠疫情經驗，視像問診考起不少長者，故日後應用新科技時，當局事前應詳細研究，方便長者認識及能夠操作應用。