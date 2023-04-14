近四成有子女移民 留港長者身心苦困

抑鬱危機激增 近年不少港人移民，一群「留港長者」身心苦困。有機構關注留港長者的精神健康而進行調查，發現有近四成長者的子女移民，近八成長者的社交孤立屬高風險，更有近七成有抑鬱傾向，明顯社交及情緒健康均顯著惡化，抑鬱危機激增，情況令人關注。機構提出3大建議，包括及早為子女有意移民的家庭提供社區支援服務，包括提供子女移民前支援、建立鄰里支援網絡、善用資訊科技支援及培訓，以協助「留港長者」適應子女移民後的生活。

香港基督教服務處於2022年11月至2023年2月期間以問卷調查方式訪問203位留港長者，受訪者為50歲或以上、非居於院舍的香港居民，67.5%是退休人士。若以25歲為生育年齡推算，受訪者子女年齡集中在35至49歲。當中有36.6%受訪者表示有子女在2020年或之後移民，當中63%移民子女更是長者的最主要照顧者。

七成留港長者 有抑鬱傾向 子女移民對留港長者的身心健康造成負面影響，69.9%留港長者有抑鬱傾向，較沒有子女移民的長者多出34.5個百分點，42.5%受訪者表示子女移民後記憶力變差、41.1%表示經常失眠、39.7%影響日常開支，更有38.4%減少逛街及到茶樓等消閒活動。調查亦採用「長者支援網絡」量表，發現近八成「留港長者」的社交孤立屬高風險，較沒有子女移民的長者多出33.3個百分點。

銀髮族想學科技 遙距溝通 面對子女移民，最多「留港長者」認為有用的3大應對方法為「學習使用新媒體通訊方法或軟件，以便與在遠方的子女緊密溝通」、「預期要照顧自己」及「與地區團體建立關係，從而得到處理問題的資源。」順利長者鄰舍中心主任翁偉承建議計劃移民的子女，應與父母坦誠溝通，特別是照顧安排的期望，及早準備。他亦建議建立遙距通訊，透過智能科技，令長者日後可與移民子女視像對話。

女兒移民 八旬嫗失去依靠 83歲的李婆婆育有6名子女，過往與三女鄒女士同住，但鄒女士去年底移民新加坡，李婆婆自此獨居。李婆婆需自行覆診及處理事務，例如繳交水電雜費等。對於女兒移民，李婆婆雖感不捨及失去依靠，但亦為女兒有新生活感欣慰。她希望以自身經驗鼓勵其他留港長者，積極面對子女移民的情況。