掉包走犯失證物 如此疏忽太兒戲

一個不確定嘅年代，怪事特別多！現實並不比影視劇集複雜和峰迴路轉，也比不上民間傳說如「狸貓換太子」咁富戲劇性，道出人性為自己前程，乜嘢歹念都諗得出。呢，西九龍裁判法院周一發生罕見嘅掉包走犯事件，有立法會議員尋日喺大氣電波形容，現時法院身份核實方面嘅技術仍屬「石器時代」，易生漏洞，促請當局正視。

有立法會保安事務委員會委員表示，今趟案情好嚴重，批評「手帶可以除出嚟換，已經係問題」！如此烏啄啄、任人將又確係太兒戲，建議當局運用生物認證技術改善「原始手帶」，譬如運用指紋、瞳孔及相片等，喺被告出庭及離開法院時作出雙重認證，確認係同一人，促請律政司及司法機構需要檢視。佢又擔心掉包事件發生後，將有其他被告利用臨時身份證呢個「蠱惑位」再次倣效，被告當時用補領身份證嘅文件證明身份，之但係上庭時又不用再驗證身份，只要將自己容貌稍作改裝，並與另一疑犯交換身份證號碼等資料，即有機會掉包，此亦「道高一尺，魔高一丈」也。

此外，羈留室並未禁止交談，認為可增設錄音或監控鏡頭。呢嗱！有原本係執業大律師嘅議員質疑因襲擊案被捕嘅男被告，會被兩萬蚊「掉包費」吸引，與一經罪成可判囚數十年嘅販毒男交換身份，直言匪夷所思，不會相信其說法。

點講都好，現時一般法院羈留室冇足夠空間單獨關押疑犯，現實上難以完全禁止疑犯之間交流，經過如此離奇嘅掉包走犯，執法機關和司法機構都應強化科技應用，若仲逗留喺「石器時代」，重犯咁易掉包逃之夭夭，香港呢個「智慧城市」講出去都羞家喇！

世衰道微，好多嘢確係出乎吾人意料之外！嗱，另一單發生喺本月9日凌晨，執法人員喺荃灣路設路障進行打擊藥駕、酒駕及超速駕駛行動，期間一名27歲姓郭男子，遇截查時突然加速撞向執法部門車輛後往青衣方向逃走。人員隨即展開兜截，終於喺青衣担杆山路發現私家車及司機，並於車內檢獲小量懷疑霹靂可卡因。經初步調查，該名司機涉嫌藏毒、危駕、拒捕、無牌駕駛等被捕。消息指，私家車內檢獲嘅懷疑霹靂可卡因，因數量不多，估計係自用。豈料，執法人員返警署點算證物及過磅時，揭發有兩小包懷疑霹靂可卡因不知所終，不排除事發時環境混亂，加上疑犯曾激烈掙扎，懷疑有人員現場遺失有關證物。

阿哥！人間奇事知多少，點解掉包走犯失證物，全部發生喺「開心，香港」身上？唔通真係有咁啱得咁蹺？之不過，總不能樣樣賴時運低啩？一時疏忽係偶然，經常疏忽就太兒戲，執法人員睇怕非要打醒十二分精神不可！