漁署無好生之德 又揭冷血對動物

寧為太平犬，莫做亂世人，金句流傳古今，但在香港不單止做人難，做牛做犬都一樣慘。社會文明發展，動物權益卻一直被漠視，虐待動物之風近年愈趨猖獗，暴屍街頭荒野見者心酸，上天有好生之德，官僚卻漠視活生生的流浪動物。

帶頭用頸圈虐流淚牛 大嶼山流浪牛隻在島上浪遊，自生自滅，被車撞或被虐待事件時有所聞，日前熱心市民發現有牛隻受重傷鮮血流不停，染紅地下，情況堪虞，惻隱之心人皆有之，急忙致電漁農自然護理署求助，但該署拖足一日一夜仍未派人照料受傷牛牛，任由其傷勢惡化，麻木不仁，據稱以沒有車輛應用為由推搪，熱心市民關心牛牛傷勢，等到翌日晚上11時許漁護署才施施然來到把受傷牛隻送走，生死未卜，到底會否緊急搶救，抑或又以傷重為由人道毀滅？錯過黃金時機，一條寶貴性命隨時斷送官僚手上。

昔日黃牛及水牛作為農民最好朋友，協助種植水稻，可是時代變更，滄海桑田，過去數十年香港經濟迅速發展，本地農業經歷巨變，上世紀70年代起開始式微，耕牛遭農民遺棄，流浪鄉郊，繼續繁衍，數目不斷增加，據年前官方數字，本港約有1,110頭黃牛及120頭水牛分布於大嶼山、西貢及馬鞍山、新界中部及東北部。漁護署於2011年年底成立專責的牛隻管理隊，並在牛隻身上裝置全球衞星定位頸圈，獲取其移動數據，然而流浪牛管理問題長期令人詬病，不但不能杜絕對市民的滋擾，亦不能保障牛隻安全，殘酷虐待事件不絕，該署更被揭發帶頭「虐牛」。

前年本報揭發西貢牛「531」被漁護署套上追蹤位置的頸圈，如緊箍咒勒頸，痛苦至流下「牛淚」，旁人不忍卒睹，報道引起社會關注，各界抨擊政府帶頭虐牛不仁，漁護署起初還死撐指GPS頸圈是試驗計劃，未有勒緊牛頸，然而未能說服大眾，甚至有人要求漁護署署長梁肇輝戴上頸圈來了解牛隻感受。眾怒難犯，漁護署才跪低除去頸圈，放「531」一條生路。漁護署雙手更沾滿動物鮮血，2022年至今年2月期間撲殺330隻野豬，較2021年105隻增加逾兩倍。

其他部門對待動物生命亦不見得重視，近年多宗慘不忍睹的殘酷對待動物案件發生，深井豪景花園，於2020年2月14日情人節，30隻包括貓兔的動物被人由高處拋下，18隻死亡，轟動一時，警方當時拘捕了兩名涉案男子，但事隔近7個月後，律政司竟然決定不就案件提出起訴，放生涉嫌殘殺動物之徒，社會各界痛斥此舉助長虐畜之風，未幾該處附近便出現狂徒放毒餌害狗。當殘酷虐待動物不用付出代價，猶如打開潘朵拉盒子，虐畜狂徒無處不在，市民報警卻不獲受理，政府不救，誰來救救野生動物？

官僚令動物不獲善終 官僚冷漠迹近冷血，市民熱心保護動物卻遭冷待，難免心灰意冷。東方傳媒機構珍惜生命，本着慈悲為懷之心，關注日漸增多的流浪牛及野豬，不少流離失所陷入困境，數年前東方向政府獻上「貓狗善終園」藍圖，為流浪貓狗提供生養死葬一條龍服務，獲得議員讚好，被立法會研究動物權益相關事宜小組委員會納入議程探討，漁護署竟然一口拒絕，砌詞狡辯，小組委員會主席陳克勤不認同署方拒絕採納意見的原因，強調東方「貓狗善終園」建議非常好，認為是政府「走寶」。他批評政府不應該以存有濫用風險，就完全抹殺這個好建議。否決容易，該署有沒有任何建設性計劃代替？是否任由流浪動物自生自滅，全部死光就一了百了？

行政機關千瘡百孔，市民對香港心淡，紛紛棄城遠走他方，移民潮令棄養動物問題日趨嚴重，流浪動物數目恐怕會大幅增加，移民階層不少是會領養動物的善心人士，數字顯示領養狗隻數目大減，最終被遺棄的動物難逃死路。社會環境改變，官僚思想封閉，只懂用舊思維考慮政策，流浪動物問題未能獲得妥善處理，一隻隻陳屍街頭，未必找到兇手，冷血官僚卻肯定是幫兇。