不平則鳴：公務員流轉好事非壞事

公務員事務局日前交代了上屆政府5個年度內的流失率和辭職人數，最後的一個年度流失率為5.9%，達10,487人，辭職率為2.1%，人數為3,734人。公務員事務局局長表示情況是「不正常中的正常」，最後一個年度流失人數較多是與正常退休有關，可是不為一向偏「黃」的媒體接納，硬說是與實施《港區國安法》有關，更有好事之徒加鹽加醋說「管治收緊」，已非「港人治港」云云，唯恐天下不亂。

究竟應如何辨析公務員的流轉情況，得出客觀正確的分析結論，不要「瞎子摸象」，被別有用心的錯誤輿論和偏頗的見解誤導？首先，借用前港英高官的話：「鐵的衙門，流水的官」，說明公務員的進出流轉是正常不過，正好說明香港是職業自由、就業自由的社會，也是有競爭才能有進步的社會。

其次，近5個年度的每一年都有公務員離職，轉投入私人公司，反映私人市場有比鐵飯碗更吸引的福利待遇，顯示私人市場對人力供求有很大的海綿作用，唱衰香港經濟的人自打嘴巴而不自知。

再者，毋庸置疑的是英國的特別BNO計劃，吸引了不少公務員、教員及專業人員移民，十多萬人移英當中，有多少人原是公職人員暫沒統計資料，恐怕絕不是少數，但這是絕對的大好事，並非壞事，正所謂「道不同不相為謀」，勉強無幸福，離心者去國對落實真正的「港人治港」發揮正面作用，總好過由身在漢營心在曹的人管治香港吧？

最後，去瘀才能生新，舊的不去，新的不來，讓有心有力、有志有氣的人有機會上位晉升，接受考驗和鍛煉，才能去蕪存菁，創造新的局面，締造新的時代，適應新的形勢、新的要求。歸根究柢，長江後浪推前浪，一代新人換舊人。