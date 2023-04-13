仗義執言：勿淪為美國跟隨者

法國總統馬克龍結束訪華，他表示應減少對美國的依賴，並強調歐洲要堅持戰略自主，避免淪為美國的跟隨者。馬克龍以台海局勢為例，擔心歐洲被捲入「不屬於我們」的危機，並在中美緊張升級下淪為附庸。

這些年，美國拉幫結派組建AUKUS、印太戰略等各種小圈子以圍堵中國，並利用政治、經濟、軍事等手段，逼迫一些國家必須在中美之間選邊站，惟站隊跟隨美國的，卻往往成為其脅迫外交下的犧牲者。在烏克蘭問題上，美國逼迫各國選邊站隊，並施壓要求加入對俄制裁，否則就要「付出代價」。法國等國一直被動，美國、北約對俄制裁，令歐洲陷入泥足深陷的情況。烏克蘭危機升級一年多以來，歐洲追隨美國對俄實施制裁，帶來的只有經濟放緩、物價飆升、企業倒閉、民生困頓，美國大發戰爭橫財時，歐洲卻獨吞苦果。

德國跟隨美國，在俄烏戰爭中向烏方援助大量軍備，然而德國經濟卻被拖累，損失約1,600億歐元。此外，德國依賴俄國能源供應，其能源價格受影響巨大，天然氣價格比美國高出3到5倍，中型企業的電價約是法國的4倍。而在台灣問題上，一些台灣政客也是美國的忠實跟隨者，但美國卻要「毀滅台灣」，把台灣變為爛攤子以打擊中國，為遏華無所不用其極。美國「以台制華」，威脅台海安全，完全把台灣民眾的安危置之不理。

事實上，不論是俄烏衝突或是台海問題，美國企圖以意識形態綑綁歐洲盟友，假西方、自由民主之名維護其全球戰略利益。國際社會需盡早意識問題，勿淪為美國挑動陣營對抗的跟隨者，踐行真正的多邊主義，維護世界和平、穩定，才是歷史的正確方向。